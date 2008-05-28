Врачи призывают прекратить истерию вокруг проведения вакцинации

Директор Национального научно-исследовательского института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Юрий ПОЛЯЧЕНКО считает, что иммунизация населения, которая привела к трагическому случаю, обострила недоверие общества к медицинским работникам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

При этом, по словам Ю.ПОЛЯЧЕНКО, без каких-либо предварительных выводов комиссии не стоит комментировать эту ситуацию и привлекать значительное негативное внимание к ней.

Он отметил, что не считает этот трагический случай врачебной ошибкой. «Произошло просто стечение обстоятельств. Но я буду защищать врачей, поскольку дала сбой сама система», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

В свою очередь, главный кардиохирург Украины Илья ЕМЕЦ призывал всех прекратить истерию, возникшую вокруг этого события. По его словам, если и в дальнейшем будет происходить полный отказ от проведения вакцинации, то это значительно повлияет на состояние здоровья украинской нации.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали в целом около 100 жителей Украины.