Компания Max-Well USA проводит в Вашингтоне І-й международный симпозиум, посвященный фармпроизводству и предоставлению медицинских услуг в странах СНГ

28 мая в Вашингтоне открылся І международный научный форум «ХXI век: фармацевтическое производство, научные исследования в сфере здравоохранения и предоставления медицинских услуг в странах СНГ на современном этапе», который проводит Компания Max-Well USA, LLC .

Об этом сообщает из Вашингтона корреспондент УНИАН.

Работа симпозиума будет организована в двух направлениях - научные исследования в отрасли здравоохранения и предоставления медицинских услуг, а также вопросы бизнеса в сфере медицины и фармакологии.

В работе симпозиума примут участие ученые США, Украины, других стран, которые работают в отрасли онкологии, кардиологии и иммунологии. Они будут представлять новейшие мировые научные исследования и разработки в диагностике и лечении тяжелых заболеваний.

Участники мероприятия рассмотрят, в частности, и проблемы фармацевтического производства, вопросы бизнеса в сфере здравоохранения в странах СНГ, глобальные ресурсы и снабжения фармацевтических компонентов и оборудования, перспективы фармпроизводства в странах СНГ и США, право предпринимательской деятельности в странах СНГ и США. На форуме активно обсудят вопрос относительно перспективы развития украинского фармацевтического рынка.

СПРАВКА УНИАН. Компания Max-Well USA, LLC реализует в Украине наибольший американский проект в сфере высоких технологий в Украине - Научно-производственный онкологический и кардиологический центр " Макс-Велл". Это - первый в Украине и наибольший на постсоветском этапе комплекс, который объединяет клинику для диагностики и лечения разных заболеваний и фармацевтическое производство, построенный по мировым стандартам. Полностью отвечает стандарту GMP (good manufactured practice - надлежащая производственная практика).

“Производственные мощности завода, который не имеет аналогов в Украине, могут производить более чем 200 млн. капсул в год, около 150 млн. таблеток, 60 млн. флаконов, 30 млн. шприцев, 30 млн. суппозиториев. Именно здесь делают препараты для лечения онкологических, кардиологических и тяжелых вирусных заболеваний", - отметил генеральный директор Научно-производственного онкологического и кардиологического центра "Макс-Велл" Владимир БУГАЙЧУК.

По его словам, приоритетом для "Макс-Велл" является производство иммунобиологических препаратов - генериков. То есть препараты, которые по рецептуре и технологиям являются аналогами эффективных лекарственных средств, которые изготовляют известные мировые фармакологические производители, станут доступными для украинцев.

Кроме того, в "Макс-Велл" создан Центр фармацевтических разработок, где будут производить оригинальные лекарственные препараты. Производственный комплекс, который анонсируется, - наибольшее на территории постсоветского пространства производство иммунобиологических препаратов. В "Макс-Велл" работает около 450 человек. Только производственные площади предприятия по требованиям GMP составляют 12 тыс. кв.м.

На данный момент стоимость проекта оценивается в 90 млн. дол., однако в ближайшем будущем эта сумма вырастет до 130 млн.

Компания Max-Well Biocorporation, LLC (США) — международная медико-фармацевтическая корпорация, деятельность которой направлена на увеличение продолжительности и улучшения качества жизни людей в Украине и других странах постсоветского пространства. Компания занимается разработкой, производством и внедрением в клиническую практику сложных высококачественных и доступных биофармацевтических и химико-фармацевтических генериков и новейших методов диагностики и лечения онкологических, кардиологических, хронических инфекционных и аутоиммунных заболеваний.

Основатель и генеральный директор Max-Well — известен американский ученый, доктор медицины, доктор биотехнологии, профессор Кеннет Алибек.