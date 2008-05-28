Лекарства от слабоумия усиливают умственные способности здоровых людей

Ученые Кембриджского университета выступили с заявлением о том, что препараты, созданные для лечения болезни Альцгеймера, способны сделать здоровых людей более умными.

В ближайшие несколько десятилетий в мире появятся новые препараты, активизирующие работу мозга. Подобные препараты, известные как усилители познавательных способностей, воздействуют на деятельность нервной системы, которая в свою очередь влияет на умственную деятельность.

Специалисты из Кембриджа заявили о том, что некоторые препараты, предназначенные для лечения болезни Альцгеймера, в действительности повышают способности людей к обучению. К примеру, благодаря лекарству Провиджил человек способен значительно улучшить свою оперативную (краткосрочную) память. К тому же, преимущество подобных препаратов по сравнению с другими стимуляторами заключается в том, что они не вызывают привыкания.

По словам ученых, процесс стимулирования познавательных способностей мозга может проходить по-разному, так как сети нейронов мозга можно представить как сети электрических проводов, которые могут либо включаться, либо выключаться так называемыми нейромедиаторами.

Ученые говорят, что если в процессе исследования новейших препаратов они не обнаружат существенных побочных эффектов, то в скором времени лекарства такого рода появятся в открытом доступе и произведут революцию в медицине.

Корреспондент.net