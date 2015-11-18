В российском "диетическом" питании для больных детей уровень свинца превышен в 10 раз

Министерство здравоохранения по представлению Службы безопасности Украины отказалось от приобретения продуктов специального диетического питания российского производства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам инициированной спецслужбой экспертизы, проведенной профессиональной учреждением по контролю качества лекарственных средств, препараты диетического (лечебного) питания для детей, больных фенилкетонурией, «Тетрафен»/«Нутриген» и «Афенилак» российского производства не соответствуют установленным критериям безопасности. В них установлен повышенный уровень свинца и кадмия более чем в 10 раз от предельного. Это приводило к многочисленным побочных реакциям, а также к ухудшению состояния здоровья больных детей.

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Органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины решают вопрос запрета к обращению в Украине опасных для здоровья детей, больных фенилкетонурией, препаратов диетического (лечебного) питания российского производства.