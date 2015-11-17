Более 2000 кормящих мам воспользовались консультацией Штаба Ахметова

С момента обновления составов детских наборов на горячую линию Штаба Рината Ахметова за консультацией и с отзывами обратились 2000 кормящих мам. Женщины просят подробную информацию о составах наборов и причинах их изменения, а также обращаются за консультацией о пользе грудного вскармливания. 60 % обратившихся проживают в Донецке, также много звонков из Макеевки, Горловки и Тореза.

Гуманитарный штаб поддержал инициативу ЮНИСЕФ и Всемирной Организации Здравоохранения о преимуществах грудного вскармливания среди матерей, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе.

Читайте такжеГрудное вскармливание в военное время даже важнее, чем в мирное - эксперт«В такой ситуации очень важно позаботиться о качественном питании самих мам, чтобы они могли получать необходимые продукты и обеспечивать здоровое питание своим малышам. Это было основной причиной замены наборов. Через 3 недели после нововведений мы видим, что молодые мамы довольны новым подбором продуктов, – рассказывает Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь». – Штаб продолжает совершенствовать помощь. Все операторы горячей линии и 85 волонтеров пунктов выдачи прошли тренинг о пользе грудного вскармливания и теперь дают квалифицированную консультацию мамочкам. До конца года она будет оказана 50 тысячам получательниц. Также вместе с наборами они получают информблокноты с ответами на интересующие их вопросы».

Из чего состоят детские наборы от Штаба Ахметова?

Для детей возрастом от 0 до 11 месяцев предлагаются 2 вида наборов на выбор:

Материнский продуктовый набор. Новый набор продуктов предназначен для усиления питания кормящей матери. Получить его можно в пункте выдачи гуманитарной помощи. Его состав: крупа гречневая и пшеничная, овсяные хлопья, подсолнечное масло, сахар и сгущенное молоко.

Набор детских смесей (если мама перешла на искусственное вскармливание). По заявлению матери вместо набора продуктов выдается набор детских смесей. Решение о выборе одного из двух наборов принимается получателем помощи. Изменить тип набора можно только один раз – с продуктового на смеси.

Дети возрастом от 12 до 35 месяцев постепенно переходят на питание со «взрослого стола», поэтому в состав их набора включены самые необходимые продукты: крупа гречневая и манная, овсяные и кукурузные хлопья, макароны, сгущенное молоко, печенье или пряники/бублики/соломка.

Подробнее о том, как и где получить детские наборы от Штаба Ахметова смотрите здесь. http://www.fdu.org.ua/get_help

Всего за время работы Штаб Рината Ахметова выдал более 385 тысяч детских продуктовых наборов семьям с детьми до 35 месяцев, как на неподконтрольных территориях, так и переселенцам в мирных населенных пунктах Донбасса.