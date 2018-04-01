Как проходит проверка качества продуктов от Штаба Ахметова

Штаб Рината Ахметова обеспечивает контроль качества выдаваемых продуктов на всех этапах предоставления помощи – от закупки до передачи продуктового набора в руки получателя, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. По законам Украины все продукты, относящиеся к гуманитарной помощи, должны быть подтверждены сертификатами качества и иметь запас срока хранения.

«По объемам закупаемой продукции Штаб Рината Ахметова – один из крупнейших покупателей на продовольственном рынке Украины. Изначально было принято решение работать только с украинскими производителями, у которых в месяц мы закупаем порядка 5,5 тысяч тонн. Наш основной принцип при закупке продуктов – это соотношение «цена-качество-репутация производителя». Мы закупаем очень большие объемы, и по определенным видам продуктов обеспечиваем полный товарооборот некоторых заводов. При этом Штаб контролирует качество и несет ответственность за каждый выдаваемый набор выживания», – рассказал директор Штаба Александр Вишняков.

Читайте такжеРинат Ахметов не намерен прекращать оказывать помощь ДонбассуЗа 1,5 года работы Штаб с нуля выстроил один большой механизм оказания помощи – закупки продуктов, хранения их в распределительном центре в Днепропетровске, доставки в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе, организации выдачи наборов выживания. Ежемесячно продуктовые наборы получают 500 тысяч человек.

Проверка качества помощи от Гуманитарного штаба проходит в 5 этапов:

Проверка при доставке от поставщика

Вся закупаемая продукция доставляется в распределительный центр в Днепропетровске. При приеме новой партии проверяется наличие сертификатов качества, сохранность упаковки и сроки годности продукта. В случае предоставления некачественного продукта поставщик несет ответственность, и обязан осуществить полную замену товара.

Читайте такжеГуманитарный штаб запустил новый онлайн-тест, посвященный "травме войны"Проверка в независимой лаборатории

Каждый продукт из набора проходит проверку качества в независимой лаборатории: органолептическую (показатели вкуса, запаха, консистенции, цвета, отсутствия посторонних примесей) и физико-техническую (показатели веса продукта и количества соли в нем). По прохождению экспертизы Штаб получает заверенный протокол с результатами исследования.

Проверка на складах Штаба в Донецке и Мариуполе

Волонтеры логистических центров в Донецке и Мариуполе проверяют продукты при разгрузке автоколонн: соответствие температурного режима в машинах и качество упаковки продуктов. В складских помещениях центров соблюдаются все санитарные нормы и правила зонирования, продукция хранится с соблюдением температурного режима и уровня влажности.

Проверка продуктов во время стикерования и фасовки

Процедуры выполняются при непосредственном сборе продуктового пакета в логистических центрах. Волонтеры маркируют каждую единицу продукта специальным стикером «Гуманитарная помощь. Не для продажи», при этом еще раз проверяя продукцию.

Мониторинг отзывов получателей: горячая линия, соцсети, интернет

Горячая линия Штаба. Люди оставляют предложения по улучшению работы Штаба, пунктов выдачи и отзывы наборах. Сотрудники Штаба обрабатывают каждый отзыв и устраняют проблемы. Также операторы горячей линии обзванивают порядка 5 тысяч получателей помощи в месяц, чтобы получить обратную связь о работе.

Социальные сети и интернет. Сотрудники Штаба отслеживают комментарии и отзывы пользователей с целью получения обратной связи о качестве продуктов.