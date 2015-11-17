Волонтеры передали функциональные кровати из Чехии для украинских военных госпиталей

Украинские волонтеры, живущие в Праге, передали около 30 функциональных кроватей для военных госпиталей Украины. Об этом сообщает Радио Свобода. Это специально оснащенные конструкции, позволяющие тяжелобольным удобно располагаться сидя или лежа.

По словам одного из активистов Тараса Костюка, основное количество получит Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины, а часть также Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова. Отправляют и обычные кровати в Тернополь, где солдаты будут проходить психологическую реабилитацию.

«Эти функциональные кровати с пультом управления, с программированием для тяжелораненых военнослужащих. Обычные кровати - стандартные, а эти дают возможность менять положение ног, головы. И для тех военнослужащих, которые «лежачие», то есть не могут самостоятельно ходить, передвигаться или поворачивать голову - с помощью пульта на этих кроватях все это можно делать», - сказал волонтер.

Удалось договориться, говорит активист, эти кровати бесплатно подарит Украине чешский производитель.

Это уже девятый гуманитарный груз за год, который Тарас Костюк и его единомышленники пересылают в Украину. Ранее в качестве гуманитарной помощи передавали вещи, питание и медицинские препараты для раненых, которые сложно или дороже покупать в Украине.