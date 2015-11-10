В Минобороны стартовал пилотный проект по обращению медицинского имущества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга представитель Минобороны подполковник Алексей Чорнобай.

"Планируется, что после эксперимента это программное обеспечение в доработанном виде будет введено во всех ВСУ. Уже сейчас оно может быть адаптировано к системе электронных закупок, а в перспективе будет надежно защищено и совместимо со стандартами вооруженных сил стран-членов НАТО. Испытания новой автоматизированной системы продлятся до конца декабря текущего года, а уже в 2016 году она будет внедряться во всех военных госпиталях и складах военно-медицинского имущества ВСУ", - сообщил он.

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На лечении в медицинских учреждениях Минобороны находится 110 военнослужащих, которые были ранены в ходе антитеррористической операции.

"На лечении за границей находятся 37 военнослужащих, в частности в Германии, Литве, США, Венгрии и Австрии. 93 участника АТО сейчас проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Министерства обороны. Военнослужащие, выполняющие задачи в АТО, на 100% обеспечены индивидуальными средствами медицинской защиты, на 90% - медицинской техникой. Каждый военнослужащий обеспечивается обезболивающим средством. Сейчас продолжается поставка медицинских сумок-укладок для комплектования аптечек лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, по его словам, в военно-медицинские учреждения продолжает поступать медицинское имущество от отечественных и иностранных благотворителей, которое немедленно распределяется в воинские части, задействованные в выполнении задач в зоне АТО, и используется для лечения раненых военнослужащих.

"Из средств, поступивших в качестве благотворительной помощи на счет Министерства обороны Украины, 2,4 млн грн предусмотрено на приобретение медикаментов. Сейчас все эти средства распределены по медицинским подразделениям и использованы. Кроме того, в военно-медицинские учреждения и воинские части Вооруженных сил поступает благотворительная помощь в натуральном виде. По состоянию на сегодняшний день, для ВСУ поступило медицинского имущества на общую сумму 189,6 млн грн", - добавил Чорнобай.