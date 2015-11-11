Европейская инсультная организация начинает в Украине 5-летний проект

Европейская инсультная организация (ESO) начинает 5-летний проект по улучшению медицинской помощи и образования в странах Восточной Европы, в частности и в Украине.

Об этом шла речь в УНИАН на пресс-конференции «Инсульт в мире и в Украине. Помощь Европейских партнеров в построении действенной инсультной медицинской помощи (проект ESO-EAST)».

На мероприятии отмечалось, что данный проект Европейской инсультной организации предусматривает 5-летнее сотрудничество со странами Восточной Европы с целью оптимизации помощи и внедрения лучшей мировой практики лечения инсульта.

Участники мероприятия отмечали, что хотя смертность в мире в результате инсультов в целом уменьшилась, груз из-за этой болезни остается огромным и продолжает расти. Это особенно актуально для стран Восточной Европы, где широко распространены факторы риска, в частности, неконтролируемое артериальное давление, курение, а также отсутствие соответствующих национальных программ по здравоохранению.

По словам президента Украинской ассоциации борьбы с инсультом профессора Николая Полищука, в Украине ежегодно фиксируется около 100 тысяч случаев инсультов. «В прошлом году было более 94 тысяч случаев, из них каждый четвертый – в возрасте до 60 лет. Частота инсультов в Украине выше, чем в любой стране Европы. Вместе с тем, в этих странах инсульты поражают людей после 70 лет, а у нас почти 25% - в допенсионном возрасте. Мы надеемся, что проект будет не только образовательный, а реальный, такой, что поможет преодолеть эту проблему», - сказал Полищук.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава Украины по вопросам неврологии, член Координационного совета проекта ESO-EAST в Украине Тамара Мищенко подчеркнула, что проблема инсультов для Украины очень актуальна. «В мире 16,8 миллионов случаев инсультов. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что эта ситуация будет ухудшаться. Это связано со старением населения планеты, распространенностью факторов риска и др. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 год будет 23 млн инсультов и будет умирать 8 млн больных», - сказала она. «Для Украины эта проблема тоже очень актуальна. В Украине 33% людей, которых поражает инсульт – трудоспособного возраста. Инсульт в нашей стране значительно помолодел. Много случаев среди людей среднего возраста, подростков, даже среди детей», - отметила Мищенко.

По ее словам, из-за мозговых инсультов в 2014 году умерло почти 38 тысяч человек. «В развитых странах этот показатель вдвое ниже. Однако в Украине все же есть тенденции к снижению показателей смертности от мозгового инсульта по сравнению с прошлыми годами», - сказала Мищенко.

Президент Европейской инсультной организации руководитель проекта ESO-EAST в ЕС Валерия Касо отметила, что принято считать, что инсульт это болезнь пожилых людей, но это ошибочное мнение.

«Это - болезнь людей от 15 до 60 лет. Каждая пятая женщина и каждый шестой мужчина в мире вероятно пострадают из-за инсульта. Эта болезни особенно угрожает людям от 45 до 60 лет, которые являются трудоспособными, уже чего-то достигли в жизни, развиваются дальше. И это заболевание может забрать такого человека, здоровье уже не восстановишь. Цель проекта - дать возможность жить полноценно людям, которые перенесли инсульт», - отметила Мищенко. Она подчеркнула, что лечение инсульта «следует воспринимать не как расход, бремя для системы здравоохранения, а как возможность дать людям жить нормальной жизнью, развиваться».

«Целью проекта является также излечение большего количества пациентов, открытие большего количества отделений или блоков, качественные специалисты по всей стране. Хотим улучшить данные по эпидемиологии и разработать национальную стратегию лечения инсультных больных, которая должна быть введена во всей стране. Одним из результатов проекта станет постоянное и непрерывное обучение врачей и создание единого украинского реестра пациентов с инсультом. Он станет частью общеевропейского реестра по внедрению безопасного лечения инсульта с помощью тромболизиса. В нем содержатся данные о лечении абсолютно всех пациентов с инсультом, которых лечили тромболизисом. Это означает обмен информацией, расширение кругозора, обмен знаниями», - сказала Касо.