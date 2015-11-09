Потерю речи в результате инсульта можно компенсировать - исследование

Обычно центры речи располагаются в левом полушарии. Недавно было показано, что после их отказа речевую функцию может взять на себя правое полушарие, пишет Здоровье. Это происходит даже у пожилых, чей мозг не особенно пластичен.

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Исследование,опубликованное в журнале Brain, показывает: у людей, наиболее полно восстановивших утерянную после левостороннего инсульта способность говорить, увеличен объём серого вещества в правом полушарии, симметрично расположению центра речи в левом полушарии. Ранее считалось, что работа правого полушария после такого инсульта в основном мешает восстановлению речи.

Авторы исследования теперь пытаются понять, какая область мозга берёт на себя функции распознавания речи после инсульта. Ведь для того, чтобы связно говорить, нужно понимать сказанное собой и другими.