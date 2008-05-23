«Украина 3000» объявляет конкурс на приобретение оборудования для киевских детских медучреждений

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» объявляет конкурс на приобретение медицинского оборудования для Института педиатрии, акушерства и гинекологии Академии медицинских наук Украины и украинской детской специализированной больницы «Охматдет».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда “Украина 3000”, в комплект оборудования входят аппарат искусственной вентиляции легких и диагностическая электроэнцефалографическая система для младенцев.

К участия в конкурсе приглашаются физические или юридические лица, независимо от формы собственности, места регистрации и расположения, которые подтвердят намерение принять участие в конкурсе путем представления конкурсного предложения в соответствии с конкурсными условиями.

Участники конкурса посылают предложения по адресу: ул. Боричев Ток, 22-А, г. Киев, 04070, Украина.

Конечный срок представления предложений – 30 мая 2008 года, до 10:00 по киевскому времени. В случае послания предложения почтовой связью, письмо должно поступить до отмеченного часа.

Раскрытие конкурсных предложений состоится в помещении Фонда «Украина 3000» 30 мая 2008 года, в 11:00 по киевскому времени.

Фонд «Украина 3000» обращается к будущим участникам конкурса с просьбой учитывать его благотворительные основы. “Мы будем очень благодарны, если участники конкурса с пониманием отнесутся к этой акции и предоставят максимально возможные скидки”, - отмечают в фонде.