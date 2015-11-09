В первом раунде дополнительной вакцинации против полиомиелита иммунизировали 53,7% украинских детей

В первом раунде дополнительной вакцинации против полиомиелита были иммунизированы 53,7% украинских детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сообщил на брифинге в Кабинете министров.

Он подчеркнул, что для формирования устойчивого популяционного иммунитета против полиомиелита в Украине необходимо иммунизировать 95% детей.

“4 ноября закончился первый раунд вакцинальной кампании, которая началась 19 октября этого года и стала самой масштабной с 1995 года. За это время провакцинованы 1 млн 249 тыс. детей. Это 53,7% от общего количества. Самые высокие показатели охвата в Кировоградской области — 80%. Далее Николаевская — 77% и Хмельницкая — более 70%. Самые низкие показатели имеют Киев — 36%, Одесская область — 31%, Донецкая — около 39%”, - сказал Квиташвили.

Он отметил, что второй тур прививок начнется 30 ноября.

Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис подчеркнула, что уже на этой неделе Украина получит 4,4 млн доз вакцин производства французской компании Sanofi Pasteur для второго раунда прививок.

Читайте такжеМенее трети матерей в Украине знают, что полиомиелит может привести к параличу ребенка “Благодаря поддержке ЕС мы получили финансовую помощь в проведении третьего раунда. В следующих двух раундах будут учтены все положительные моменты первого. В то же время мы хотели бы видеть лучшее взаимодействие между различными органами власти. Мы бы хотели обратиться к Кабмину с призывом, чтобы они инициировали такое сотрудничество между ведомствами. В частности, Министерство образования должно играть большую роль в осведомленности родителей о важности иммунизации детей”, - сказала Барберис.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе. Министр подчеркнул, что оба заболевших ребенка не были привиты от полиомиелита.

2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.

3 сентября в Минздраве заявили, что сертифицированная лаборатория ВОЗ подтвердила, что заболевание двух детей на Закарпатье было вызвано вирусом, производным от вакцинного штамма, и подтвердили циркуляцию вируса, что согласно Международным медико-санитарны м правилам приравнивается к вспышке полиомиелита.