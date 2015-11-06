Три самых лучших для организма овощных сока

Диетологи уверены: каждый день нужно употреблять 5 порций овощей и фруктов различной окраски – красные, желтые и зеленые. Примечение: одна из них обязательно должна быть в виде сока. Это обеспечивает организм оптимальной порцией витаминов и минералов, сообщает ranok.ictv.ua.

Морковный сок

Этот сок чрезвычайно богат природным бета-каротином, который превращается в организме в витамин А. А все мы знаем, что именно этот витамин отвечает за здоровье нашей кожи.

Томатный сок

Томатный сок содержит ликопин, который высвобождается из клеток растений под действием высокой температуры. Ликопин выполняет в организме функцию антиоксиданта, поэтому имеет полезное влияние на нашу кожу.

Читайте такжеСвекольный сок очень полезен пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниямиСок квашеной капусты

Квашеная капуста обеспечивает нас витамином С, который организм не способен накапливать самостоятельно. Благодаря ему кожа остается упругой и подтянутой, а о целлюлите и вовсе можно забыть навсегда. Кроме того, внимание, худеющие: витамин С еще и способствует сжиганию жиров.