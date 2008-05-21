ВОЗ: отмена кампании иммунизации против кори и краснухи в Украине вызовет вспышку инфекционных болезней

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Центр контроля за заболеваниями, Атланта, США (CDC), выражают сожаление по поводу приостановки национальной кампании вакцинации против кори и краснухи. Такое решение будет иметь долгосрочные последствия не только для кампании против кори и краснухи, но и для охватывания плановой иммунизацией, и как результат – может привести к вспышкам других инфекционных заболеваний.

На протяжении 2005- 2006 лет Украина пережила тяжелые вспышки кори. Было инфицировано свыше 50 000 молодых людей, что составляло 80 процентов общего количества случаев кори в Европе. Краснухой ежегодно болеют свыше 20 000 молодых украинцев. Также вспышка краснухи была в 2002 году, на протяжении которого пострадало свыше 100 000 лиц, что повлекло случаи серьезных врожденных патологий.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC предупреждают о том, что без кампании в Украине опять будут вспышки инфекции. Международные партнеры из здравоохранения призывают Правительство Украины подтвердить свои обязательства относительно стратегии ВООЗ из преодоления кори и краснухи в Европе до 2010 года.

Решение Правительства Украины приостановить кампанию из вакцинации было вызвано недавней трагической смертью 17-летнего юноши в Краматорске. Специальная комиссия Министерства здравоохранения теперь расследует данный случай, министр здравоохранения Украины заявил о том, что предыдущие результаты не доказывают связь между вакцинацией и смертью юноши. ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC выражают сожаление по поводу решения относительно приостановки кампании и исключения вакцины из обращения, принятого до получения официальных результатов расследования.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC отмечают то, что вакцину против кори и краснухи, которая используется в Украине было преквалифицировано ВОЗ и изготовлено согласно с наивысшими международными стандартами, наибольшим производителем вакцин против кори и краснухи в мире есть Serum Institute of India. Каждые двое из трех детей, которые прошли иммунизацию против кори и краснухи, получили прививку вакциной этого производителя. Данная вакцина против кори и краснухи имеет отличную предыдущую историю использования в странах Европы и СНГ. Свыше 34 миллионов молодых людей были иммунизированы именно этой вакциной. Вакцина против краснухи того же производителя используется в Украине с 2002 года. Свыше 1,3 миллионы лиц были привиты.

Международные партнеры призывают Правительство Украины завершить и объявить результаты расследования смерти юноши для того, чтобы возобновить доверие населения к иммунизации. Иммунизация является важной частью здравоохранения населения и гарантирует фундаментальные права на выживание и защиту от инфекционных заболеваний.

ВОЗ, ЮНИСЕФ и CDC заверяют Правительство и граждан Украины в своей полной поддержке относительно решения данной ситуации и решительно призывает должностных лиц к прозрачным действиям относительно этой сложной ситуации с целью обеспечения интересов здоровья украинских граждан.