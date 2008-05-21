На Полтавщине каждый четвертый, подлежащий вакцинации, сделал прививку

21 тысяча 400 жителей Полтавской области сделали прививку от кори и краснухи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации, таким образом, каждый четвертый житель области, который подлежит вакцинации, сделал прививку.

По словам начальника управления здравоохранения горисполкома Полтавы Сергея КОТОВА, до приостановки вакцинации в Полтаве никаких жалоб на ухудшение самочувствия у тех, кто сделал прививку, не было зарегистрировано.

В Кременчуге было привито 5 тысяч 700 человек. По словам начальника горздравотдела Валерия ЛИТВИНЕНКО, у пяти жителей города наблюдались побочные явления. 17-летнего юношу медики даже госпитализировали в реанимацию, но через два дня выписали из больницы, так как состояние его здоровья стабилизировалось.