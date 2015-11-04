Психологи штаба Ахметова разработали курс "Дети и война"

Третьего ноября состоялась рабочая встреча экспертов Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова с представителями Института модернизации содержания образования МОН Украины и Украинского методического центра психологии и социальной работы. Главной темой обсуждения стал вопрос о лицензировании программы «Дети и война» для ее дальнейшего применения в школьных учреждениях Украины.

Как известно, с самого начала боевых действий на Донбассе, Штаб Ахметова активно занимался поиском решения проблемы оказания качественной психологической помощи людям, пострадавшим от войны. Осенью прошлого года Гуманитарный штаб узнал о существовании международной программы «Дети и война», разработанной британскими и норвежскими специалистами, которую Львовский институт психологического здоровья рекомендовал для своих студентов. На основании этой программы, собрав воедино практики украинских и зарубежных экспертов, Гуманитарный штаб с декабря 2014 года по май 2015 года бесплатно провел обучение на курсе «Травма войны» для 250 психологов Украины.

Читайте такжеВ Авдіївці почалися безкоштовні консультації з психологами Штабу АхметоваВ тот момент государство не было готово предоставлять полноценную психологическую помощь людям с посттравматическим синдромом (ПТСР), не существовало образовательных программ и квалифицированных специалистов. Только пройдя обучение в Гуманитарном штабе, психологи-практики признали, что существуют простые и эффективные меры для помощи людям, попавшим в беду. Поэтому Психологическая служба штаба приняла решение поделиться своими знаниями и опытом.

В сентябре 2015 года Штаб Ахметова подал документы для получения лицензии на практический курс «Дети и война» от Министерства образования и науки Украины, чтобы в дальнейшем ее могли применять в школах и других детских учреждениях Украины.

В ходе сегодняшней встречи Леся Корецкая, начальник отдела неформального и информационного образования детей Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования» МОН Украины отметила, что курс «Дети и война» важен и актуален для страны. «Но при разработке программ для образовательных учреждений существуют определенные стандарты, которые необходимо соблюдать. Поэтому мы рекомендуем собрать рабочую группу, которая сможет доработать программу для апробации в Украине», ‒ сказала она.

«Важно прояснить, для кого предназначена программа, проработать ее почасово, понять стратегию ее внедрения среди психологов и учителей. Только после этого можно подавать ее на утверждение», ‒ уточнил Юрий Луценко, научный руководитель Украинского методического центра практической психологии и социальной работы.

В то же время все участники встречи признали, что системного подхода и координации процесса оказания психологической помощи в Украине, как со стороны государства, так и со стороны международных организаций, до сих пор не существует.

«На сегодняшний день мы видим несогласованность в действиях различных организаций. С одной стороны, отдельные международные и украинские структуры заходят в Украину со своими проектами, с другой ‒ мало кто знает об этом. Утвержденного на государственном уровне инструмента психологической помощи, как и разработанных методик для учителей и школьных психологов, до сих пор нет. Добавьте к этому отсутствие специалистов во многих населенных пунктах буферной зоны и зоны АТО, там, где они действительно нужны. В результате страдают люди, в первую очередь, дети», ‒ считает Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Штаба Ахметова.

Психологическая служба Штаба оказывает помощь людям, как на неподконтрольных территориях Донбасса, так и в мирных городах Украины, которые приняли большое количество переселенцев – в Мариуполе, Харькове, Днепропетровске, Киеве и других. По словам Касьяновой, в отличие от международных организаций, специализирующихся на первичной психологической помощи, Гуманитарный штаб предлагает и долгосрочную глубинную помощь для детей, пострадавших от войны и имеющих симптомы ПТСР.

«Мы заинтересованы в том, чтобы программа «Дети и война» применялась системно и была доступна всем учителям, как эффективный инструмент для оказания необходимой психологической помощи пострадавшим детям. Поэтому в ближайшее время Психологическая служба штаба встретится с разработчиками программы, чтобы передать им рекомендации Министерства образования и науки Украины. Со своей стороны, Штаб сделает все возможное, чтобы доработать программу и получить разрешение на ее использование в школьных учреждениях Украины», ‒ утверждает Дарья Касьянова.