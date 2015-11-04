Кабмин направил 20 млн на реорганизацию Госветфитослужбы и Госпотребинспекции

Согласно правительственным распоряжениям, опубликованным на веб-портале Кабмина, 18 млн грн направлены на реорганизацию Госветфитослужбы, 2,1 млн грн – на Госинспекцию по защите прав потребителей.

Министерству финансов поручено внести соответствующие изменений в роспись госбюджета, Госказначейству – перечислить необходимые средства.

В августе 2014 года Кабмин принял решение об оптимизации работы органов исполнительной власти и начал реорганизацию ряда ведомств. Позднее, в сентябре прошлого года, Кабмин принял решение о создании на базе Госветфитослужбы, Госпотребинспекции и Госсанэпидемслужбы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.