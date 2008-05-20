На Херсонщине 4 человека обратились за медпомощью после прививок от кори и краснухи

В Херсонской области четыре человека обратились за медицинской помощью после вакцинации от кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом к врачам обратились не только подростки, но и 29-летняя женщина.

Одного из школьников пришлось эвакуировать после прививки к детской областной больнице.

Главный врач этого учреждения Людмила ЛЯТЕЦКАЯ сообщила, что непосредственной угрозы жизни 14-летнего подростка нет. По ее словам, у него просто оказалась заостренная реакция на фоне простудного заболевания.

Однако, сказала врач, каждый подобный случай будет тщательно проанализирован.

По информации Управления охраны здоровья Херсонской ОГА, технически к массовой вакцинации в Херсонской области подготовлено все необходимое: с медицинскими работниками провели предварительные занятия, им выданы сумки-холодильники, чтобы не нарушался режим хранения препарата.

Родители потерпевших жалуются, что вакцинацию в некоторых школах «поставили на поток»: медики очень спешат и не осматривают ребенка, ограничиваясь стандартным вопросом, болен ли он или здоров.

По данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7.00 вторника в лечебных учреждениях Донецкой области вследствие ухудшения самочувствия в связи с проведением с 5 мая прививок против кори и краснухи (вакцина ZA 26-X) находятся 89 человек, из них 81 ребенок.

В Донецке в больницах находятся 32 человека (из них 28 детей), в Краматорске - 47 детей, в Мариуполе - 3 ребенка, в Шахтерске - 2 человека (из них 1 ребенок), в Селидовом - 3 человека, в Марьинском районе - 1 ребенок, в Первомайском районе - 1 ребенок.