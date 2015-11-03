В Украине против полиомиелита уже вакцинировано более 500 тыс. детей

В Украине в первом туре дополнительной иммунизации против полиомиелита уже вакцинировано более 500 тысяч детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, первый тур дополнительной вакцинации от полиомиелита охватил все регионы Украины.

Согласно информации, которую предоставили Минздраву региональные управления здравоохранения, по состоянию на 2 ноября 2015 г. против полиомиелита вакцинировано вакциной ОПВ более 500 тысяч детей, что составляет 25% от общего количества детей, требующих вакцинации, а это более 2 млн малышей в целом.

Активнее всего детей вакцинируют в Кировоградской, Николаевской, Черниговской и Житомирской областях: в Кировоградской области иммунизировано почти 54% малышей, в Николаевской и Черниговской – примерно 36%, в Житомирской и Харьковской – более 33% детей в возрасте до 6 лет. Медленно проходит иммунизация в Донецкой, Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Министерство здравоохранения совместно с детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения призывают родителей не затягивать и вакцинировать от полиомиелита своих детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет в течение следующей недели: первый тур дополнительной иммунизации заканчивается 7 ноября 2015 года.

Читайте такжеB Украине стартовала дополнительная иммунизация против полиомиелитаВ Минздраве напомнили, что в Украине начато трёхтуровую дополнительную вакцинацию против полиомиелита в ответ на вспышку этой болезни. Чтобы обезопасить население страны от неизлечимой болезни и сформировать коллективный иммунитет, Минздрав совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали план проведение трех раундов дополнительной иммунизации с использованием оральной поливакцини (ОПВ) для всех детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет.

В третий раунд будут включены дети в возрасте до 10 лет. Дети, которые не получили ни одной дозы вакцины против полиомиелита до момента проведения дополнительной вакцинации, получают первую дозу инактивированной поливакцини (ИПВ), и могут быть далее вакцинированы ОПВ не ранее чем через 14 дней после получения ИПВ.

Продолжительность первого раунда вакцинации ОПВ составляет три недели, следующих раундов вакцинации (второго и третьего) – 2 недели. Интервал между раундами вакцинации ОПВ составляет один месяц (30 суток). Отчисление интервала между раундами происходит от последнего дня предыдущего раунда вакцинации ОПВ.

21 октября в Украине стартовала дополнительная трёхтуровая иммунизация против полиомиелита.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе. Министр подчеркнул, что оба заболевших ребенка не были привиты от полиомиелита.

2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.

3 сентября в Минздраве заявили, что сертифицированная лаборатория ВОЗ подтвердила, что заболевание двух детей на Закарпатье было вызвано вирусом, производным от вакцинного штамма, и подтверждена циркуляция вируса, что, согласно Международным медико-санитарным правилам, приравнивается к вспышке полиомиелита.