Ацетилсалициловая кислота снижает уровень сахара в крови

Это свойство салицилатов (тех самых, которыми так богата ивовая кора) известно врачам еще с XIX века. Но механизм был открыт молодым китайским ученым лишь в 2003 году. Оказалось, что аспирин повышает чувствительность клеток к инсулину, снижение которой составляет основу диабета II типа. В прошлом году Американская Ассоциация Диабета включила в свои рекомендации аспирин ежедневно по 75-162 мг.

Аспирин снимает приступы мигрени (доза 2000 мг) так же успешно, как и специально разработанные для этого препараты (так называемый триптановый ряд), которые можно приобрести только по рецепту врача. Справедливости ради надо отметить, что помогают оба лекарства лишь половине мучеников мигрени, а полное избавление от приступа приносят только каждому четвертому.

Столь многогранные способности аспирина ученые склонны объяснять тем, что мы стали получать гораздо меньше салицилатов с пищей. А между тем растения их вырабатывают именно для самозащиты. Конечно, ни один продукт не обеспечит такой же эффект, как таблетка, но благоразумное обогащение диеты будет однозначно полезным. Ведь даже 30 мг этого вещества в день уже значительно снижает риск инсульта и инфаркта.