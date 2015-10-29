Британские благотворители доставили в Украину инвалидные коляски

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, представители британской благотворительной организации Wheelchairs for Ukraine передали в Одессу гуманитарный груз - 112 инвалидных колясок и подушек к ним.

«Груз в настоящее время находится на складе КУ «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения» в ожидании таможенного оформления. Каждая коляска промаркирована, что позволит городу вести отчетность перед благотворительной организацией», - отметили в департаменте.

Чиновники мэрии обсудили с основателем Wheelchairs for Ukraine Майклом Данлопом и генеральным менеджером Китом Робертсоном возможность создания в Одессе филиала благотворительной организации для реализации проекта поставки инвалидных колясок и сопутствующих предметов обихода для всей Украины.