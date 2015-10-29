В пилотных областях стартовал проект по противодействию неинфекционным заболеваниям

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, четырехлетний проект будет реализовываться на региональном уровне в шести пилотных областях – Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской областях и в городе Киеве.

Как отметили в министерстве, на неинфекционные заболевания приходится 86% смертей в Украине ежегодно. Проектом по противодействию неинфекционным заболеваниям предусмотрена разработка индивидуальных областных стратегий для преодоления НИЗ, совершенствование протоколов диагностики и лечения и развитие потенциала специалистов на уровне первичной медицинской помощи.

Другая существенная составляющая проекта – наращивание осведомленности украинцев о факторах риска НИЗ и их последствия, говорится в сообщении. Просветительская работа и распространение информации будут играть решающую роль не только в снижении факторов риска, связанных со стилем жизни (курение, злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности и нездоровое питание), но и положительно будут влиять на здоровье и благосостояние украинцев, уверены в Минздраве. Особое внимание будут уделять профилактике и просветительской деятельности в школах, поскольку вредные привычки и нездоровый образ жизни в основном приобретаются в подростковом возрасте.

«В рамках этого проекта мы будем поддерживать правительство в создании политики здравоохранения, которая бы ставила целью обуздать эпидемию НИЗ, и в то же время мы будем работать с людьми и местными общинами, чтобы предотвратить возникновение этих заболеваний», - сообщила руководитель проекта ВОЗ Джерри Маквини. Она также подчеркнула необходимость более эффективного привлечения гражданского общества и частного сектора для усиления противодействия распространению НИЗ.