Грудное вскармливание в военное время даже важнее, чем в мирное - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор штаба Римма Филь.

По ее словам, формируя детские наборы выживания штаб старается максимально соответствовать международным стандартам оказания помощи.

«Мы опирались на рекомендации ЮНИСЕФ, а также провели анкетирование получателей помощи. Новые пакеты формировались исходя из полученной информации. Теперь, с появлением новых наборов мамы смогут выбирать из двух вариантов – продуктовый набор для поддержки кормящих или детские смеси для тех, кто прекратил кормление грудью. И все же главная причина, по которой Гумштаб принимает такое решение, состоит в том, что грудное молоко - самая лучшая защита и полноценное питание для ребенка, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций», - сказала Филь.

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Она рассказала, что ЮНИСЕФ разработал информационные материалы с рекомендациями и напечатал блокнот «Грудное молоко – оптимальная защита для малыша», который будет раздаваться в пунктах выдачи Штаба детских продуктовых наборов как на контролируемой, так и на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

«В результате совместной работы Гуманитарного Штаба и ЮНИСЕФ, 20 тысяч матерей, которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины, уже получили информационные материалы о преимуществах грудного вскармливания в кризисе. С началом выдачи обновленных детских наборов ожидается, что еще 50 тысяч мам узнают о практике грудного вскармливания в чрезвычайных ситуациях», - сказала Филь.

Она акцентировала, что по результатам исследования ЮНИСЕФ, проведенного в 2015 году только 1 из 4 детей-переселенцев до 6 месяцев находятся на грудном вскармливании, а 46% женщин-переселенцев заявили, что перестали кормить грудью малышей до 6 месяцев из-за стресса, связанного с конфликтом на Востоке Украины.

В то же время экперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова подчеркнула, что грудное вскармливание в кризисных ситуациях более важно, чем в мирное время.

«Оно не только безопасно, всегда доступно, и предохраняет ребенка от заболеваний, но и дает малышу ощущения тепла и защищенности. Распространено поверье, что молоко от стресса исчезает. Это не так - из-за стресса нарушается процесс выделения молока. При соблюдении некоторых простых правил, мать всегда может вернуться к грудному вскармливанию. Мы надеемся, что информация о принципах грудного вскармливания и наши рекомендации будут полезны матерям. В частности, они заключаются в том, чтобы дети до 6 месяцев были исключительно на грудном вскармливании, а после 6 месяцев им постепенно вводился прикорм. Все международные организации рекомендуют употребление молочной смеси только по назначению врача. Мы приветствуем переход Гуманитарного Штаба на новый формат раздачи продуктовых наборов», - отметила Булавинова.

Директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков, поинформировал, что в рамках кампании по популяризации грудного вскармливания с 28 октября 2015 года штаб Аметова изменяет правила получения и составы детских продуктовых наборов в рамках программы «Поможем детям.

«Гуманитарный штаб присоединяется к инициативе Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по популяризации грудного вскармливания среди матерей, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе. Грудное вскармливание является самым важным преимуществом в здоровом питании малыша, особенно в кризисе, когда нет доступа к чистой воде и нет возможности приготовить пищу в нормальных условиях, соответствующих санитарным нормам. Материнское молоко - всегда самая доступная и теплая еда, доставленная с любовью, поэтому так важно позаботиться о качественном питании мам», - сказал Вишняков.

«Теперь для детей возрастом от 0 до 11 месяцев предлагаются два вида наборов на выбор: материнский продуктовый набор (новый набор продуктов предназначен для усиления питания кормящей матери, получить его можно в пункте выдачи гуманитарной помощи) и набор детских смесей (если мама перешла на искусственное вскармливание). В случае отсутствия у матери грудного молока, по ее заявлению вместо набора продуктов выдается набор детских смесей. Решение о выборе одного из двух наборов принимается получателем помощи на пункте выдачи. Изменить тип набора можно только один раз - с продуктового на смеси. ети возрастом от 12 до 35 месяцев постепенно переходят на питание со «взрослого стола», поэтому получают улучшенные по составу и калорийности наборы, состоящие только из необходимых продуктов», - сказал Вишняков.

По его словам, переход на обновленные детские наборы займет около месяца.

«Первыми на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса их смогут получить жительницы Калининского, Куйбышевского, Петровского, Пролетарского районов города Донецка, Калининского и Никитовского районов Горловки, а также городов Енакиево и Кировское. В течение недели к ним присоединятся пункты выдачи в Торезе, Ясиноватой, Зугрэсе и Моспино. На мирных территориях Донбасса сегодня начинается выдача наборов в Добропольском районе, Старобельске, Дружковке, Великой Новоселке», - отметил директор штаба Ахметова.

Справка УНИАН. Год назад, в октябре 2014, по инициативе Рината Ахметова стартовала программа «Поможем детям», благодаря которой около 50 тысяч семей с малышами от рождения до 35 месяцев ежемесячно получают детские продуктовые наборы на Донбассе. Всего за время работы Гуманитарный штаб выдал более 370 тысяч наборов детям Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.