В Госэкспертцентре Минздрава разоблачили коррупционный механизм - СБУ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и милицией разоблачили коррупционный механизм, созданный должностными лицами госпредприятия "Государственный экспертный центр Минздрава Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, чиновники систематически закупали для нужд предприятия товары, работы и услуги по завышенным ценам. «В частности, представители руководства госпредприятия во время строительства офисного помещения безосновательно перечислили подрядчикам 3,2 млн грн, не предусмотренных сметной документацией», - говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что в 2013 году эти же чиновники экспертного центра арендовали у частного предприятия 5,5 тыс. м2 нежилых помещений. Из-за существенного завышения стоимости аренды госпредприятию был нанесен ущерб более чем на 4,6 млн грн, проинформировали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов коррупции в госпредприятии. В частности, проверяется информация относительно принятия чиновниками экспертного центра решений, которые привели к регистрации на территории Украины лекарственных средств с нарушением установленного законодательством порядка, подчеркнули в СБУ.