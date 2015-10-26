Минздрав проведет технические консультации по вопросам государственных закупок

28 октября 2015 года в 15:00 час. в Министерстве здравоохранения Украины состоится заседание-технические консультации по вопросам проведения государственных закупок с привлечением закупочного агентства Crown Agents (одного из партнеров, которого Минздрав выбрал для проведения закупок через международные механизмы в 2015 году и в дальнейшем).

Программа мероприятия:

15:00 – 15:10 – выступление Игоря Перегинца – заместителя Министра здравоохранения;

15:10 – 15:25 – презентация о подходах по проведению закупок, Кристин Джексон, Crown Agents;

15:25 – 16:00 – сессия вопросов-ответов.

Место проведения: МЗ Украины, вул. Грушевского, 7, большой зал заседаний, 3 этаж.

Приглашаем принять участие в заседании.

Просим подтвердить свое участие до конца дня 27 октября 2015 года на электронный адрес: olesya.ts@moz.gov.ua тел. 253-24-38, 063-139-98-30.