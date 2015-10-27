Завтра состоится пресс-брифинг "Гуманитарный штаб присоединяется к инициативе ЮНИСЕФ и ВОЗ по грудному вскармливанию"

Завтра, 28 октября, 12:00-13:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В ходе мероприятия новый директор Штаба Александр Вишняков и координатор Штаба Римма Филь расскажут о поддержке инициативы Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной Организации Здравоохранения по популяризации грудного вскармливания среди матерей Донбасса. Во время брифинга вы узнаете об изменениях получения и составов детских продуктовых наборов в рамках программы Гуманитарного штаба «Поможем детям». Кроме того, эксперт по грудному вскармливанию ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова расскажет о мифах, связанных с кормлением, и о необходимой поддержке женщин в кризисных ситуациях.

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