Швейцария направила в Донецкую область лекарства и реагенты для очистки воды

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, информирует Департамент информации и коммуни каций с общественностью Секретариата Кабмина.

По его словам, 31 грузовик доставил груз в Красноармейск, Мариуполь и Донецк по обе стороны линии разграничения.

Коммунальному предприятию «Компания «Вода Донбасса» в рамках гуманитарной помощи предоставлены необходимые химические реагенты, в частности, сульфат алюминия, гипохлорит кальция и хлорная известь для дезинфекции питьевой воды для местного населения по обе стороны линии разграничения. Кроме того, четыре больницы в Донецке обеспечены реагентами для проведения лабораторных анализов, цитостатическими препаратами и другими медицинскими материалами.

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Аналогичный груз будет доставлен в ближайшее время и в две больницы в Днепропетровске.

Доставка гуманитарного груза была организована при активной поддержке украинских властей. Важная логистическая помощь в процессе подготовки гуманитарной миссии была предоставлена Представительством Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ/OCHA) и другими международными организациями-партнерами. Доставку груза осуществляла команда экспертов Отдела гуманитарной помощи Швейцарии при поддержке Посольства Швейцарской Конфедерации в Украине и Швейцарского бюро сотрудничества.

Зубко поблагодарил швейцарским партнерам за помощь, а также за поддержку Украины в сложное время.

Вице-премьер-министр напомнил, что Украина и Швейцария уже длительное время сотрудничают в направлении предоставления гуманитарной помощи.

«В мае и июне 2015 года при поддержке правительства на подконтрольных и неконтролируемых территориях Швейцария уже осуществила несколько гуманитарных миссий. В Красноармейск и Донецк доставили 740 тонн химических веществ для очистки воды, а также медицинские материалы пяти больницам, благодаря чему в Донецке удалось обеспечить химиотерапию для нескольких сотен больных раком пациентов, а в Днепропетровске – осуществить регулярное очищение крови (гемодиализ) для пациентов с почечной недостаточностью в течение трех месяцев», - отметил Зубко.