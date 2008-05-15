Мэр Ивано-Франковска запретил в городе прививку против кори и краснухи

Ивано-Франковский городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС запретил принудительную прививку против кори и краснухи вакциной индийского производства. Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе городского председателя.

“Действительно, Ивано-Франковский городской председатель Виктор АНУШКЕВИЧУС запретил “насильственные” прививки против кори и краснухи”, – сообщили в пресс-службе. По словам городского председателя, сейчас “ученые дискутируют: помогают ли эти прививки или вредят”. “Побочные проявления очень серьезны, – сказал мэр на аппаратном совещании горисполкома. – Особенно для женщин и их репродуктивной функции. Кроме того, эта вакцина не сертифицирована в Украине, а только в странах Азии”.

В пресс-службе утверждают, что главный санитарный врач города Николай НЕДОСТУП согласился с аргументами В.АНУШКЕВИЧУСА о нецелесообразности принудительной прививки против кори и краснухи. Мол, прививку стоит делать только “по желанию”.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации, Прикарпатье получило в достаточном количестве вакцину индийского производства. 26 мая в области начнется массовая бесплатная вакцинация против кори и краснухи специальными самоблокирующими шприцами. Медики заверяют общественность края, что вакцина индийского производства “действительно сертифицирована в Украине”, она после положительного заключения ВОЗ прошла тестирование в Киевском центре иммунологии. По их словам, в Украине этой вакциной уже 6 лет проводят прививку и не было “никаких эксцессов”.