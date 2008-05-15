На Донетчине госпитализировали третью жертву прививки
15:33, 15 мая 2008Страна
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Это - одноклассник погибшего юноши
В реанимационное отделение ДТМО Краматорска Донецкой области поступил еще один ребенок, у которого резко поднялась температура после проведенной иммунизации, передает polemika.com.ua. Известно, что старшеклассник из той же школы и того же класса, где учился погибший Антон Тищенко. В настоящий момент проводится тщательное обследование больного. От каких-либо комментариев медики отказываются.
Напомним, что 12 мая в Краматорске после проведенной вакцинации скончался 17-летний школьник Антон Тищенко, а вчера в Макеевке Донецкой области госпитализировали 19-летнего рабочего, у которого после аналогичной прививки резко ухудшилось самочувствие.
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