На Донетчине госпитализировали третью жертву прививки

В реанимационное отделение ДТМО Краматорска Донецкой области поступил еще один ребенок, у которого резко поднялась температура после проведенной иммунизации, передает polemika.com.ua. Известно, что старшеклассник из той же школы и того же класса, где учился погибший Антон Тищенко. В настоящий момент проводится тщательное обследование больного. От каких-либо комментариев медики отказываются.

Напомним, что 12 мая в Краматорске после проведенной вакцинации скончался 17-летний школьник Антон Тищенко, а вчера в Макеевке Донецкой области госпитализировали 19-летнего рабочего, у которого после аналогичной прививки резко ухудшилось самочувствие.