Однодневная яблочная диета

Диетологи утверждают, что один раз в неделю нужно устраивать себе разгрузочный день. Это не только поможет избавить от проблем с фигурой, но и избавиться от многих проблем со здоровьем. Давайте поговорим о яблочном разгрузочном дне, благодаря которому можно скорректировать нарушения обмена веществ, нормализовать его и бороться с лишним весом.

Завтракать тебе необходимо в 8.00. На завтрак позволь себе съесть смесь, состоящую из натертого на терке яблока, одной столовой ложки овсяных хлопьев и одного стаканчика нежирного йогурта.

В 11.0 просто необходимо съесть еще одно яблоко.

В 14.00 наступает время обеда и поэтому самое время приготовить себе салат. Для этого вам потребуется мелко нарезать два яблока, после чего смешать их с тертой морковью и листовым салатом.

Заправить салат следует йогуртом. При желании можешь добавить в салат любимую зелень.

В 16.00 самое время, для того чтобы съесть еще одно яблоко.

А в 18.00 тебе необходимо поужинать.

На ужин тебе следует ограничить порезанным дольками яблоком, слегка политый лимонным соком и небольшим кусочком сыра.

Если после этого ужина у тебя все же проснется аппетит, то ты можешь съесть еще одно яблоко.

Но, следует отметить, что желательно уложиться до 20.00. В течение дня следует пить яблочный сок или зеленый чай. После такого разгрузочного дня следующий день должен быть начат с нежирного бульона или кефира.

Не стоит забывать также и о том, что не следует бросаться из крайности в крайность.

Если ты один день будешь есть только яблоки, а на следующий питаться только жирным мясом, то никакого результата ты не увидишь.

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