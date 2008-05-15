Родители киевских школьников пишут массовый отказ от вакцинаций

Всеукраинская двухнедельная кампания по бесплатной вакцинации взрослого населения, намеченная на 26 мая, может быть сорвана: люди от 16 до 29 лет отказываются от уколов от кори и краснухи после смерти вакцинированного школьника из Краматорска.

В Киеве, где вакцинация старшеклассников, студентов и учащихся ПТУ должна стартовать в четверг, родители учащихся и сами школьники пишут массовый отказ. В киевских школах уже целые стопки подобных записок.

"На ребят повлияла смерть мальчика из Донецкой области после прививки "КК" (кори-краснухи). Они очень напуганы, пока к нам не поступило еще ни одного согласия на вакцинацию. Некоторые родители в своих отказах пишут: мы согласны на прививку только если вакцина будет французской, а не индийской", - рассказали нам врачи и медсестры школы №247. Однако, уговаривать молодежь, не решаются. Главный иммунолог Киева Олег Назар об отказах знает: "Наши бригады все равно будут ходить по квартирам и рассказывать о вакцине. Пусть люди решают".

В Центральной детской киевской поликлинике ТМО №1 недоумевают, почему именно сейчас встал ребром вопрос о вакцинации: "Индийские вакцины полгода хранились на складах, но почему вдруг вакцинация началась именно сейчас, когда у старшеклассников и студентов горячий период: тестирование, зачеты, сессия. Они как никто подвержены стрессам. Сейчас весна, а это значит - обильное цветение растений и как результат - аллергия. Но главное, старшеклассники пару месяцев назад уже были привиты так называемыми моно-вакцинами. Отдельно от кори и отдельно от краснухи. Зачем еще раз вакцинироваться?".

Много вопросов у врачей возникает и после того, как они ознакомились с "документами" на вакцину: "Нам переслали копии однократного разрешения на въезд препарата из Индии. Он проходит как гуманитарная помощь. Бельгийскому и французскому же меданалогам разрешен многократным въезд к нам. Себестоимость — 40 и 26 грн, соответственно. Они внушают доверия больше" - рассказали нам врачи госполиклиники. Но бесплатная вакцинация идет только "Индией". У частников можно сделать вакцинацию, но это недешево. За индийскую вакцину — 160 грн, а бельгийский или французский "собрат" — 250 грн. Объяснить, почему одна вакцина дороже, другая - дешевле, не смогли объяснить.

К слову, на Западе пользуются своими, европейскими, вакцинами. Например, в Швеции медики покупают голландскую вакцину: "Проверенный препарат, мы ему доверяем. Одна прививка у нас стоит 200 крон (20 евро)" - сказал шведский врач из Стокгольма Вильям Лидгберг.

Главред