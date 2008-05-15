В Одессе живет 60% ВИЧ-инфицированных

Проблема ВИЧ/СПИДа крайне актуальна для Одесского региона - темпы распространения ВИЧ набирают высокие обороты.

60% больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в Одесской области, проживают в Одессе. Об этом сообщила председатель правления Объединения «Разом за життя», региональный координатор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Татьяна Афанасиади.

«Проблема ВИЧ/СПИДа крайне актуальна для Одесского региона, так как темпы распространения ВИЧ набирают высокие обороты, - заявила она. - Это давно не заболевание отдельных групп населения. Большое число жителей Одессы, том числе и детей, являются носителями ВИЧ». Справка. По данным Украинского Центра профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом Одесский регион занимает второе место в Украине по количеству ВИЧ-позитивных.

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