5 миллионов наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб Ахметова

5 млн. 6 тыс. 761 взрослый набор выживания для жителей Донбасса выдал Штаб Рината Ахметова по обе стороны линии соприкосновения за все время своей работы, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Для того чтобы доставить такие объемы помощи, Гуманитарный штаб отправил на Донбасс 114 автоколонн. Это 3291 большегрузный автомобиль, который доставил в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе 65820 тонн продуктов для формирования наборов выживания.

Помощь от Штаба получили в 223 населенных пунктах и 21 районе Донецкой и Луганской областей. Это более 100 стационарных пунктов выдачи. Также 170 маленьких населенных пунктов в 8 районах посетили мобильные бригады волонтеров. На линии соприкосновения это Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Дзержинский и Марьинский районы. На неподконтрольной территории – Амвросиевский, Тельмановский и Шахтерский районы.

«Открывая Гуманитарный штаб, Ринат Ахметов хотел помочь максимальному количеству мирных жителей Донбасса. Что такое 5 миллионов наборов? Это ежемесячная гарантия жизни для сотен тысяч жителей Донбасса. Это 114 отправленных на Донбасс автоколонн. Чтобы доставить такой объем Штабу понадобился 441 день. Это бессонные ночи, это ежедневная, ежечасная работа. Это более полутысячи волонтеров, которые работают на наших пунктах выдачи, это работа целой команды небезразличных к человеческому горю людей, – рассказала Римма Филь, координатор Штаба. – Сегодня Гуманитарный штаб Ахметова – самый крупный поставщик гуманитарной помощи в Украине. Наш опыт и знания сегодня используют в ООН и Красном кресте. Нам очень хочется, чтобы прекращение огня перешло в полноценный мир».

Читайте такжеШтаб Ахметова начал оказывать психологическую помощь родителям-переселенцам в КиевеПомогая мирным жителям, Гуманитарный штаб следит за качеством выдаваемых продуктов и ориентируется на потребности населения. Чтобы обеспечить людей необходимым набором калорий с наступлением холодов, Штаб обновил состав продуктового набора. Он формируется по принципу сбалансированного питания, с учетом калорийности, наличия витаминов и жиров.

Зимний набор состоит из 12 единиц продуктов украинских производителей, которые по качеству соответствуют всем международным нормам. По многочисленным просьбам людей на горячую линию Штаба, в наборе, по сравнению с предыдущим, было увеличено количество растительного масла до 1 литра и включена крупа – пшено (вместо крупы пшеничной).

С 20 октября 2015 года Штаб Рината Ахметова начал выдавать обновленные наборы выживания на неподконтрольных территориях. Процесс перехода на зимний продуктовый набор во всех пунктах выдачи по обе стороны линии соприкосновения произойдет в 2 этапа и займет около месяца. Штаб осуществляет системную отправку автоколонн на Донбасс, чтобы в максимально сжатые сроки доставить обновленные зимние наборы на склады и пункты выдачи.

В октябре 2015 года Штаб Рината Ахметова уже отправил на Донбасс 12 автоколонн с более чем 3 тысячами тонн продуктов. Из них уже сформировано и доставлено на пункты выдачи 315 тысяч взрослых наборов выживания.