Гуманитарный штаб начинает выдачу зимних продуктовых наборов

С сегодняшнего дня Штаб Рината Ахметова начал выдавать обновленные наборы выживания, предназначенные для льготных категорий мирных жителей Донбасса, в качестве гуманитарной помощи. Изменения коснулись состава продуктового набора. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба, об этом на брифинге в ИА «Українські новини» заявила координатор Штаба Римма Филь.

Процесс перехода на зимний продуктовый набор произойдет в два этапа и займет около месяца. В первую очередь, он коснется неподконтрольных Украине территорий. Уже сегодня в нескольких пунктах Штаба в 3-х районах Макеевки (Червоногвардейский, Советский и Горняцкий районы), а также в Торезе и Иловайске пенсионеры, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети-сироты, матери-одиночки смогут получить зимний вариант продуктового набора.

На подконтрольных Украине территориях Донбасса обновленные наборы начнут формироваться в первых числах ноября, после того, как все предыдущие запасы продуктов будут выданы.

«Мы неоднократно говорили, что программы Штаба работают зеркально как в зоне вооруженного конфликта, так и на подконтрольных Украине территориях. Для Рината Ахметова одинаково важны все жители Донбасса, которые пострадали от войны, – утверждает Римма Филь. – Чтобы обеспечить людей необходимым набором калорий с наступлением холодов, и внести разнообразие в питание, Гуманитарный штаб в зависимости от сезона меняет состав продуктовых наборов. За полтора года работы Штаба такие изменения коснулись их уже дважды – осенью прошлого года и весной 2015 года. Наши продуктовые наборы формируются по принципу сбалансированного питания, с учетом калорийности, наличия витаминов и жиров. Расчет на то, что с его помощью один взрослый человек сможет прожить месяц. А на практике этот набор часто помогает выжить целой семье».

Главные критерии, по которым всегда определялся состав набора – высокое качество и украинский производитель.

По словам координатора, Штаб работает на постоянной основе с 15 крупнейшими поставщиками продовольствия. «Мы сотрудничаем только с украинскими производителями. Поэтому для нас важна репутация предприятия на рынке Украины, надежность и стабильность поставок, гарантия качества продуктов», – заверила Филь.

Кроме того, для Штаба важна и обратная связь с получателями помощи. Именно по многочисленным просьбам людей на горячую линию Штаба, в обновленном наборе, по сравнению с предыдущим, количество растительного масла было увеличено до 1 литра и включена крупа – пшено (вместо крупы пшеничной).

Зимний набор состоит из 12 единиц продуктовой гуманитарной помощи, которые по качеству соответствуют всем международным нормам. Теперь в состав набора входит: рыбные консервы, куриный паштет, макароны, крупа-пшено, мука, горох, масло подсолнечное, сахар и сгущенное молоко.

Как известно, продовольственная помощь – самое масштабное направление деятельности Штаба. За все время работы Штаб Рината Ахметова отправил на Донбасс более 63 тысяч тонн продуктов. Из доставленного объема было сформировано и выдано 4 млн. 950 тысяч взрослых и 363 тысячи детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.

Чтобы обеспечить такой объем помощи, Штаб Ахметова ежемесячно закупает около 5 тысяч тонн продуктов и является одним из крупнейших покупателей в Украине. Чтобы понять объемы помощи, достаточно привести пример по отдельным компонентам набора выживания. За время работы, Гуманитарный штаб смог выдать мирным жителям Донецкой и Луганской областей 4 миллиона 950 тысяч бутылок подсолнечного масла, почти 10 тысяч тонн муки и 12 тысяч тонн макарон.

«Такие огромные объемы гуманитарной помощи, которые могли бы накормить жителей нескольких городов, наглядно показывают масштаб трагедии на Донбассе. Сегодня, спустя полтора года с начала работы Штаба, военные действия закончились, но самые незащищенные категории населения по-прежнему нуждаются в помощи, особенно в маленьких отдаленных городах и селах. И позиция Рината Ахметова остается неизменной – Штаб будет помогать до тех пор, пока в этом будет необходимость», – подытожила Римма Филь.