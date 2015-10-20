Ночью и завтра утром в Украине ожидаются сильные дожди

Ночью и завтра утром в Украине, кроме восточной части, местами ожидаются сильные дожди.

Как сообщает гидрометцентр, также завтра на востоке и юге страны ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/сек.

В свою очередь Госавтоинспекция призывает водителей в связи с ухудшением погоды быть особенно внимательными и осторожными, во время движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Также в ГАИ советуют водителям во время поездок в условиях недостаточной видимости (сильные дожди, туманы и тому подобное) двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость.