Ночью и завтра утром в Украине ожидаются сильные дожди

16:33, 20 октября 2015
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Также завтра на востоке и юге страны ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/сек.

Почти по всей Украине ночью и завтра утром ожидаются сильные дожди / Фото: flickr.com/photos/flashback85

Ночью и завтра утром в Украине, кроме восточной части, местами ожидаются сильные дожди.

Как сообщает гидрометцентр, также завтра на востоке и юге страны ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м/сек.

В свою очередь Госавтоинспекция призывает водителей в связи с ухудшением погоды быть особенно внимательными и осторожными, во время движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Также в ГАИ советуют водителям во время поездок в условиях недостаточной видимости (сильные дожди, туманы и тому подобное) двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость.

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