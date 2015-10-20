У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме детсадов и больниц
11:30, 20 октября 2015Страна
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У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов, больниц.
У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов, больниц / Радио Свобода
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«На контролируемой бандитами территории имеет место нехватка финансирования для подготовки социальных объектов (школы, больницы, детские сады и др.) к отопительному сезону, в частности централизованному обеспечению углем», - отмечают украинские военные.
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