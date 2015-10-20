У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме детсадов и больниц

11:30, 20 октября 2015
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У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов, больниц.

донбасс донбас донецк подвал / Радио Свобода

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«На контролируемой бандитами территории имеет место нехватка финансирования для подготовки социальных объектов (школы, больницы, детские сады и др.) к отопительному сезону, в частности централизованному обеспечению углем», - отмечают украинские военные.

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