Завтра состоится пресс-брифинг "Новые зимние наборы выживания от Гуманитарного штаба Ахметова"

Завтра, 20 октября, 11:00-12:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В ходе мероприятия координатор Штаба Римма Филь расскажет о начале выдачи зимних продуктовых наборов в рамках самой масштабной программы Штаба «Гуманитарная помощь». Каковы объемы оказываемой помощи, из чего состоит обновленный набор выживания, и какие льготные категории мирных жителей Донбасса смогут его получить – об этом вы узнаете во время брифинга.

Также Римма Филь расскажет о реализации программы психологической помощи детям.

Читайте такжеШтаб Ахметова начал оказывать психологическую помощь родителям-переселенцам в КиевеАккредитация журналистов по телефону +38(050) 347-22-61 или по адресу электронной почты amoskvitina@fdu.org.ua.

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