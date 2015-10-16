Штаб Ахметова начал оказывать психологическую помощь родителям-переселенцам в Киеве

В октябре в киевском психологическом центре Штаба Рината Ахметова прошло первое групповое занятие для родителей-переселенцев из Донбасса, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Наблюдая за положительными изменениями состояния своих детей, взрослые сами обратились с просьбой о помощи к специалистам Штаба.

«Киевский центр психологической поддержки открылся в марте 2015 года. Первоначально фокус работы был направлен на помощь детям-переселенцам, но вскоре стало понятно, что родители-переселенцы нуждаются в психологической помощи ничуть не меньше своих детей. Поэтому было решено сформировать взрослую группу», – рассказывает Марина Сорокина, психолог Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеДети из буферной зоны Донбасса получат психологическую помощьПервое занятие было ознакомительное. Каждый участник группы рассказал, что его больше всего тревожит в настоящий момент.

«У нас сразу сложилась доверительная атмосфера. Мы приглашали на занятия родителей тех детей, которые ходят к нам в Центр психологической поддержки, и это помогло «растопить лед» на начальном этапе общения, – считает Марина Сорокина. – Кроме того, на занятии мы выяснили, что у каждого взрослого есть актуальные проблемы. И в целом эти проблемы для всех переселенцев похожи – отсутствие стабильности из-за переезда, сложности с адаптацией на новом месте жительства, проблемы в отношениях со своими детьми».

По словам психолога, каждый член семьи может по-разному реагировать на изменения жизненных условий. Один замыкается, другой проявляет агрессию, у третьего проблемы проявляются в виде психосоматических заболеваний. В результате начинаются сложности в семейных отношениях. А когда семья дестабилизируется, и детки, и родители чувствуют себя очень неуверенно.

«Главная задача наших занятий с родителями – работа над приобретением жизненной устойчивости. Часто у переселенцев помимо тревоги много вины по отношению к деткам. Занятия в группе помогут им адаптироваться, справиться с ситуацией с помощью упражнений, техник расслабления. Все то, чему мы обучаем детей, будут знать и родители. Этот прекрасный инструмент вся семья сможет использовать в дальнейшем», – утверждает Марина Сорокина.

В группах, родители вместе с психологами смогут обсудить такие темы:

как укреплять слабые стороны воспитания

как стабилизировать семейные отношения

как принять особенности своего ребенка

как справляться со своим собственным страхом и быть поддержкой ребенку

как помочь ребенку и себе адаптироваться в случае смены жилья/школы

как научиться самостоятельно восстанавливать психологические силы

Занятия проходят по воскресеньям. Длительность – 3 часа. На сегодняшний момент набор в «родительскую группу» продолжается.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону горячей линии 0-800-509-001 или телефону 044-502-52-17, а также можно отправить запрос на электронную почту по адресу: isynelnyk@fdu.org.ua.

Психологическая помощь детям – одно из основных направлений работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Более 30 тысяч детей и их родителей уже получили помощь психологов Штаба.