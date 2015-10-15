Марина Порошенко посетила Запорожский военный госпиталь

Накануне Дня защитника Украины супруга президента Украины Марина Порошенко осуществила рабочую поездку в Запорожскую область. В рамках визита она вместе с детьми Запорожья заполнила страницы в «Книге Мира» - общенациональной фотолетописи мирной жизни Украины глазами детей, а также посетила Запорожский военный госпиталь, сообщает пресс-служба Офиса жены президента Украины.

Как отмечается в сообщении, визит Марины Порошенко в Запорожский военного госпиталя состоялся уже во второй раз. По ее словам, это заведение - уникальный пример сплоченности украинского общества: «Всего за год он качественно изменился - от разрушенного здания в аварийном состоянии до полноценно работающего медицинского учреждения. За это время в госпитале прошли лечении более 4 тысяч бойцов, проведено почти 400 хирургических операций. И слава Богу, что сейчас на лечении здесь нет ни одного раненого из зоны АТО. Это вселяет надежду на то, что мир возвращается в Украину».

Госпожа Марина осмотрела восстановленные и новооснащенные рентгенологический и стоматологический кабинеты, хирургическое отделение, ознакомилась с условиями пребывания наших военных в медицинском учреждении, обсудила с руководством учреждения существующие проблемы и пообщалась с бойцами, которые находятся на лечении в госпитале.

Супруга президента подарила Запорожскому военному госпиталю аппарат ультразвуковой диагностики.

Посещая запорожскую СОШ № 103, Марина Порошенко с детьми, чьи родители защищают наше государство, и детьми-переселенцами вклеили семейные фотографии и оставили надписи о ценности мирной жизни в «Книге Мира».

Также госпожа Марина поздравила детей во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Украины, осмотрела выставку детского творчества «Знай, люби и береги свой край» и присоединилась к созданию дерева пожеланий «Тебе, защитнику», которое дети передадут в 55-ю артиллерийскую бригаду ВСУ. Дети, семьи которых стали вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской областей, своими ладонями создали цветущую карту Украины, которая сразу после визита найдет свое место в запорожском военном госпитале.

Госпожа Порошенко отметила, что нынешнее поколение детей знает о ценности мира не из книг или фильмов, а из реальной жизни. Обращаясь к детям, супруга президента пожелала, чтобы все жили под мирным небом над головой, чтобы родители видели, как растут их дети и гордились их успехами, а дети - ежедневно чувствовали заботу и любовь родителей. Все дети, которые приняли участие в создании «Книги Мира», получили на память о встрече подарки от жены президента.