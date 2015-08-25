Германия продолжит оказывать помощь в лечении украинских военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент в рамках рабочего визита в Германию посетил берлинский военный госпиталь, где проходят лечение украинские военные.

Порошенко пообщался с раненными военными, а также с медиками, которые их лечат. Президент пожелал выздоровления и отметил, что Украина ждет своих героев. «Очень горжусь такими героями, как вы. Молимся, держим кулаки. Вижу, что у вас сильный боевой дух», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства проинформировал о Марше Независимости, который состоялся утром 24 августа на Крещатике в Киеве, и поздравил воинов с Днем Независимости.

Также президент сообщил о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, подчеркнув, что прежде всего речь шла о деэскалации ситуации на Донбассе. «С одной стороны – наши славные воины, с другой – дипломаты, и победа будет за нами», – заявил Порошенко.

Президент сообщил, что Германия намерена продолжить оказывать помощь в лечении украинских военных.

Немецкие врачи, с которыми общался президент, отметили профессионализм украинских коллег, которые начинали лечить этих воинов.

Всего в этом лечебном учреждении находятся 5 украинцев, которые получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Это рядовой Дмитрий Середа из 91-го инженерно-саперного полка, солдат Владимир Сторожук из 93-й бригады, солдат Иван Чабан, сержант Игорь Лобода и пограничник сержант Алексей Годунов. Украинские военные лечатся в Германии по договоренности президента Украины за счет федерального правительства, говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с марта 2014 года, Германия организовала четыре волны лечения и реабилитации для 69 граждан Украины. Сейчас на лечении в этой стране находятся 13 военнослужащих.