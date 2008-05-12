В Китае от энтеровирусной инфекции скончались 34 ребенка. Около 25 тысяч детей больны, сообщили власти страны.

Инфекция , вакцины от которой не существует, может вызывать тяжелые осложнения.

Правительство США предложило Китаю помощь в борьбе с вирусом. На следующей неделе в Пекин прибывает американский министр здравоохранения Майк ЛИВИТ.

В соседнем Вьетнаме энтеровирусной инфекцией заражены более трех тысяч детей. Не менее десяти умерли, отмечает радио «Свобода».