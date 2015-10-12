Кабмин направил 2,8 млн грн на реорганизацию Гослекслужбы
Более половины этой суммы будет направлено на оплату труда сотрудников Госслужбы.
Кабинет министров Украины перераспределил бюджетные ассигнования на финансирование программ Секретариата Кабинета министров и направил 2,8 млн грн на реорганизацию Государственной службы по лекарственным средствам. Как отмечается в распоряжении № 1041, более половины этой суммы, а именно 1,8 млн грн, будут направлены на оплату труда сотрудников Госслужбы.
Госказначейству предписано осуществить перераспределение средств сразу же после вступления постановления в силу.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабинет министров в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти ликвидировал ряд инспекций, агентств, госслужб. В частности, речь шла о ликвидации Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы и ряда других органов, включая Пробирную службу, Госинвестпроект и Госинспекцию по контролю за ценами. Реорганизации подлежали Госслужба по лекарственным средствам, Госслужба по контролю за оборотом наркотиков и ряд других ведомств.