Кабмин направил 2,8 млн грн на реорганизацию Гослекслужбы

Кабинет министров Украины перераспределил бюджетные ассигнования на финансирование программ Секретариата Кабинета министров и направил 2,8 млн грн на реорганизацию Государственной службы по лекарственным средствам. Как отмечается в распоряжении № 1041, более половины этой суммы, а именно 1,8 млн грн, будут направлены на оплату труда сотрудников Госслужбы.

Госказначейству предписано осуществить перераспределение средств сразу же после вступления постановления в силу.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабинет министров в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти ликвидировал ряд инспекций, агентств, госслужб. В частности, речь шла о ликвидации Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы и ряда других органов, включая Пробирную службу, Госинвестпроект и Госинспекцию по контролю за ценами. Реорганизации подлежали Госслужба по лекарственным средствам, Госслужба по контролю за оборотом наркотиков и ряд других ведомств.