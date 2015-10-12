"Академия здоровья человека" будет бесплатно обслуживать детей, матерей, сестер и жен бойцов АТО

Киевский городской медицинский центр «Академия здоровья человека», созданный по решению Киевского городского совета, будет бесплатно обслуживать детей, матерей, сестер и жен бойцов АТО.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что с самого начала это коммунальное некоммерческое предприятие создавалось как мощное медицинское заведение европейского уровня, которое крайне необходимо столице Украины.

По его словам, это заведение, где будут сконцентрированы современные мировые достижения практической и научной медицины, привлечены передовые и новейшие медицинские, технические и генно-инженерные технологии.

«Академия здоровья человека» имеет обоснованные амбиции стать дополнительным действенным механизмом решения проблем рождаемости, развития осложнений беременности, врожденных пороков новорожденных, пренатальной и генетической диагностики, вспомогательных репродуктивных технологий, клеточной терапии, детской хирургии раннего возраста и других заболеваний», – отметил Радуцкий.

«Считаю очень патриотичной и достойной инициативу коллектива этого заведения – взять под особую опеку всех женщин города Киева, которые имеют отношение к бойцам АТО. Женщины, которые имеют потребность в акушерско-гинекологических услугах, – дочери, матери, сестры наших защитников, с сегодняшнего дня в «Академии здоровья человека» – настоящие VIP-лица», – подчеркнул заместитель мэра Киева.