В Станицу Луганскую доставили правительственную гуманитарную помощь

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили правительственную гуманитарную помощь для внутренне перемещенных лиц в город Станица Луганская Луганской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в частности доставлено 10 тонн сливочного масла и 2,5 тонны рыбных консервов.

«Гуманитарная помощь разгружена, сейчас принимается решение о ее распределении между слоями населения, которые в ней нуждаются», - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 5 августа, из государственного резерва было выделено около 6 миллионов гривен Министерству экономического развития и торговли на приобретение продовольственной гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц, которые проживают в Донецкой и Луганской областях. На эти средства закуплено 60 тысяч банок рыбных консервов и 80 тонн сливочного масла для доставки в восточные регионы.