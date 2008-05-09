В Киеве отремонтируют кардиоотделение в Центре радиационной защиты населения

Кардиологическое отделение Киевского городского Центра радиационной защиты населения отремонтируют.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместитель председателя КГГА Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, «одним из приоритетных направлений деятельности городских властей является реформирование медицинской отрасли и, в частности, капитальный ремонт лечебных учреждений столицы». С этой целью Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил провести ремонт кардиологического отделения Киевского городского Центра радиационной защиты населения г. Киева, добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что ремонтные работы будут осуществляться поэтапно: с 1 апреля по 30 сентября отремонтируют «блок Б», вместимостью 30 коек, а с 30 июня продолжится ремонт «блока А», вместимостью 10 коек стационара дневного пребывания. Все отмеченные ремонтные работы планируется завершить осенью текущего года.

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