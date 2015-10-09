Продукты, которые сохранят фигуру и здоровое сердце

Шесть продуктов, которые обеспечат стабильную работу сердца и сохранят фигуру, пишет allwomen.net.ua.

1. Лосось. Омега кислоты, которыми богата морская рыба, снижают риск сердечных проблем, а также уровень артериального давления. Лосось также снижает уровень триглицеридов в крови и уровень воспаления в организме.

2. Оливковое масло «virgin». Это масло, изготовленное из олив после первого отжима. Именно этот сорт оливкового масла наиболее богат полифенолами – веществами, которые помогают защитить кровеносные сосуды. Оливковое масло – также хороший источник мононенасыщенных жиров, которые являются более здоровым выбором, чем насыщенные (например, сливочное масло), так что оно будет полезным для нормализации уровня холестерина. Используйте его для заправки, приготовления овощей или просто ешьте с хлебом. Ищите масло холодного отжима и помните, что его следует использовать в течение 6 месяцев.

3. Черная фасоль. Легкие, нежные черные бобы содержат массу полезных питательных веществ, включая антиоксиданты, фолиевую кислоту, необходимый для сердечной мышцы магний, а также клетчатку.

4. Грецкие орехи. Небольшая горстка грецких орехов в день поможет заметно снизить уровень холестерина и воспаления. Грецкие орехи богаты омега-6 мононенасыщенными жирами.

Их преимущество в том, что грецкие орехи без труда заменят вам источники плохих жиров, например, чипсы и крекеры. Масло грецкого ореха также можно попробовать использовать как заправку для салатов.

5. Свежие травы полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, тем, что они заменяют соль, сахар. И розмарин, и шалфей, и орегано, и тимьян содержат мощные антиоксиданты. Эти ароматические «электростанции» можно употреблять даже с кофе!

6. И на десерт – апельсины! Эти сладкие, сочные фрукты содержат пектин, много калия, который помогает контролировать кровяное давление. Средний апельсин содержит в среднем 62 калории и 3 грамма клетчатки.