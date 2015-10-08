Доступ к качественному обезболиванию является основной проблемой паллиативных больных

Доступ к качественному обезболиванию является основной проблемой, с которой сталкиваются паллиативные больные на последних стадиях жизни.

Об этом заявили эксперты сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Право на достойную смерть» ко Всемирному дню паллиативной и хосписной помощи, который отмечается 12 октября.

По словам руководителя проекта «Обеспечение защиты прав паллиативных больных силами организаций гражданского общества» Анны Котенко, ежегодно количество тех, кто в Украине нуждается в помощи в сохранении человеческого достоинства на последнем этапе жизни, достигает 600 тысяч человек, около 18 тысяч из них – дети.

«Эти люди находятся на том этапе, когда прощаются с жизнью, часть из них в настоящее время страдает от боли, который можно улучшить. Уже есть и законодательные основания для этого, но не всегда врачи назначают адекватное обезболивание», - сказала Котенко.

Она отметила, что с 2013 года в Украине появился таблетированный морфин. Также значительно либерализовали законодательство в сфере оборота сильнодействующих обезболивающих в учреждениях здравоохранения. Кроме того, по словам Котенко, последние нормативные препятствия в возможности врача унять боль пациентов в конце жизни снято приказом Минздрава №494. Вместе с тем, отметила Котенко, неизлечимо больные продолжают обращаться с жалобами на отсутствие обезболивания и других видов медицинской и социальной помощи.

Она сообщила, что в Украине реализуется проект, направленный на защиту прав паллиативных больных «Обеспечение защиты прав паллиативных больных силами организаций гражданского общества».

Проект предусматривает предоставление правозащитниками консультаций людям, которые находятся на последних стадиях жизни, или их родственникам. «Правозащитники работают с февраля в пяти городах - Харькове, Сумах, Ривне, Киеве и Ивано-Франковске, но они предоставляют консультации всем, кто к ним обращается», - сказала Котенко. По ее словам, в течение февраля-сентября этого года правозащитниками рассмотрено обращение около 500 клиентов, четвертая часть из которых касается нарушений прав пациента, половина случаев нарушения прав связана с отказом в предоставлении адекватного обезболивания.

«Говоря о правах пациента, мы в первую очередь говорим о достоинстве пациента. Люди не должны страдать от пыток, а отказ в обезболивании - это те же пытки», - сказала Котенко.

В свою очередь менеджер компонента «Паллиативная помощь» Программной инициативы «Общественное здоровье» МБФ «Возрождение» Ксения Шаповал отметила, что особенно остро стоит проблема организации оказания паллиативной помощи детям.

«В Украине в настоящее время весьма несовершенна система паллиативного ухода за детьми и, к сожалению, не зарегистрированы сильнодействующие обезболивающие препараты для детей до 2 лет», - сказала она.

Эксперты отметили, что первоочередными задачами по обеспечению прав больных, нуждающихся в паллиативной помощи, является принятие Кабмином документа, в котором будут определены пути развития системы паллиативной и хосписной помощи - то есть Стратегии развития паллиативной помощи в Украине на 2015-2025 годы.

Кроме того, есть необходимость в разработке национальных стандартов предоставления паллиативной и хосписной помощи, разработке клинических протоколов, методических рекомендаций и инструкций для специалистов, оказывающих паллиативную помощь в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения и дома.

Также необходимо создать постоянно действующий межведомственный координационный совет по вопросам развития системы паллиативной помощи в Украине.