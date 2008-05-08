Донецкой области на обновление медоборудования необходимо 22 млн.

Донецкой области необходимо около 22 млн. грн. для обновления медицинского оборудования в больницах, которые включены в программу подготовки региона к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО. По его словам, сегодня "определены медицинские объекты и сумма средств, которая нужна для приобретения необходимого медицинского оборудования".

Губернатор подчеркнул, что "реализация этих направлений, безусловно, зависит от выделения средств". В.ЛОГВИНЕНКО объяснил, что "50% - это негосударственные средства и средства органов местного самоуправления, а 50% - это государственный бюджет".