Две автоколонны с продуктами от Штаба Ахметова ждут очереди на таможне под Волновахой

Утром, 5 октября, из Днепропетровска в Донецк выехала еще одна автоколонна с гуманитарной помощью от Штаба Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Это 106-я колонна, отправленная на Донбасс за все время работы Штаба.

Гуманитарный Штаб планирует, что сегодня эта колонна пройдет таможенный досмотр вместе с вчерашней, которая осталась на ночь под Волновахой, и сдвоенная колонна продолжит путь в Донецк.

Читайте такжеЗавтра состоится пресс-брифинг "Лекарства детям – новая программа адресной помощи"На данный момент все 32 автомобиля ждут своей очереди на прохождение таможни после гуманитарной колонны Международного Красного Креста (МКК). По ранее утвержденному графику досмотр машин Штаба начнется в 13:00. Напомним, что Штаб Рината Ахметова координирует свои действия с МКК в части прохождения таможенного досмотра.

Сдвоенная автоколонна везет в логистический центр Штаба на стадионе «Донбасс Арена» 640 тонн продуктов. Из них планируется сформировать 50 тысяч взрослых и 10 тысяч детских наборов выживания для мирных жителей неподконтрольных территорий.