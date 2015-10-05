Завтра состоится пресс-брифинг "Лекарства детям – новая программа адресной помощи"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 6 октября, 12:00-13:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Штаба. В ходе мероприятия руководитель направления «Адресная помощь» Ирина Темерко представит новую программу Штаба «Лекарства детям». Насколько велика потребность населения Донбасса в медикаментах и какова ситуация с их доставкой на неподконтрольные Украине территории – об этом вы узнаете во время брифинга.

Также координатор штаба Римма Филь расскажет об изменении графика движения колонн с гуманитарной помощью.

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